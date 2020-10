Vrouw verkoopt crack en heroïne om te sparen voor huwelijksreis

De dag dat haar voorwaardelijke straf voor een ander drugsincident afliep, werd de vrouw op heterdaad betrapt door agenten. Ze hing met haar arm in een toiletpot nadat zij een lading van zo’n 220 pakjes drugs had doorgespoeld. Een agent, die vroeger loodgieter was, wist de drugs door de leiding te volgen en uiteindelijk te onderscheppen. Dat meldt Mirror.

Tijdens een huiszoeking troffen agenten ook een stroomstootwapen, contant geld en twee mobiele telefoons aan in de woning van de vrouw. De advocaat van de vrouw spreekt van een ’verdrietige situatie’. „Ze wilde gewoon geld inzamelen voor haar huwelijksreis, en zocht haar toevlucht in drugshandel. Dat was volgens haar de makkelijkste manier om dat geld bij elkaar te sparen”, aldus de advocate.