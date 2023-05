Halsema na groepsgevecht tegen weerloze man op Bijlmer Arena: ’Afschuwelijk geweld’

De politie publiceerde op sociale media ook beelden waarop de verdachten te zien zijn. Omdat zij vermoedelijk van jonge leeftijd zijn, zijn hun gezichten onherkenbaar gemaakt. Indien nodig zullen de beelden op een later moment alsnog herkenbaar worden gedeeld, zegt de politie.

De politie deelt de beelden eerst alleen maar onherkenbaar. Ⓒ Politie Amsterdam

De poging tot doodslag gebeurde vrijdagavond rond 21.25 uur. Op beelden van het incident is te zien dat iemand in een blauw vest keihard tegen zijn hoofd wordt getrapt, terwijl hij op de grond ligt. Op een gegeven moment weet het slachtoffer op te staan, maar wordt hij vervolgens het spoor op geduwd. De politie ziet de zaak zoals gezegd als poging tot doodslag. Wie de man is, is nog volstrekt onduidelijk. Hij heeft zich vooralsnog niet gemeld. „De politie wil graag weten wie hij is en met hem in contact komen.”

Afschuw

„De politie Amsterdam is druk bezig met het onderzoek en heeft dringend behoefte aan getuigen en informatie”, stelt burgemeester Halsema zondag op sociale media. Ze roept ook op, net als de hoofdstedelijke politie, om de beelden van het ’afschuwelijke geweldsincident’ niet verder te verspreiden.