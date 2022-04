CDA zet seinen op groen voor mini-kerncentrales

Deze eerste kleine kernreactoren (met een vermogen tussen 10 MW en 300 MW) kunnen volgens Bontenbal al voor 2030 gebouwd worden, ook in Europa. „Het is realistisch om te verwachten dat deze na 2030 grootschalig kunnen worden gebouwd”, zegt Bontenbal.

De natuurkundige werkte in het verleden bij netbeheerder Stedin en ziet dat door de verduurzaming van onze mobiliteit, de gebouwde omgeving en industrie de vraag naar elektriciteit enorm zal toenemen. Daarnaast wil Nederland overstappen op een waterstofeconomie, dat vraagt nog veel meer stroom. „Deze elektriciteit moeten we zonder uitstoot van broeikasgassen produceren. Daarnaast kunnen we de groene waterstofeconomie aanzwengelen. Het is dan wel belangrijk dat zelf te produceren. Anders moeten we heel veel waterstof importeren en maak je ons land weer afhankelijk van andere landen”, aldus Bontenbal.

De christendemocraat vindt dat door de oorlog in Oekraïne en door de klimaatrapporten ’heel duidelijk is geworden dat het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk wordt afgebouwd’. Bontenbal: „Maar dat vraagt wel om realistische en creatieve oplossingen zoals kleine, modulaire kernreactoren”, zegt hij.

Veilig

Inmiddels zijn er wereldwijd zo’n zeventig ontwerpen van de kleine centrales. En uit een een marktconsultatie over kernenergie die eerder door KPMG is uitgevoerd, blijkt dat de kleine SMR's (small modular reactors) door veel marktpartijen als een interessante optie worden gezien, omdat deze sneller en in serie gebouwd kunnen worden en makkelijker te financieren zijn dan grotere kerncentrales. Bovendien kunnen ze in de fabriek worden gemaakt , worden verscheept en gemakkelijk worden geïnstalleerd op locatie. Bontenbal: „De bouwtijd is daardoor lager, de kostprijs kan naar beneden en de units kunnen geïnstalleerd worden op plekken waar grote kerncentrales niet passen.”

De kleine centrales zijn bovendien ook zeer veilig, komt uit onderzoeken naar voren. Door hun beperkte omvang kan de warmte makkelijker weg en koelt de centrale zich automatisch zelf bij een eventueel incident. Bontenbal wil met zijn plannen ook minister Rob Jetten een duwtje geven om snel tot besluitvorming over atoomstroom over te gaan. Die liet eerder in de Tweede Kamer al weten voor de zomer met zijn visie voor kernenergie te komen, nu een ruime Kamermeerderheid van VVD, CDA, CU, PVV, JA21, Volt en Groep Van Haga onder andere meer investeringen in atoomonderwijs bepleitten.