Verdachte bende Piet S. voortvluchtig

Michielsen komt veelvuldig voor in het strafdossier Taxus rond de bende van Piet S., dat De Telegraaf heeft ongezien. Hij werd door politie en justitie gezien als een man met uitstekende contacten in de Antwerpse haven. De bende van S. beschikte hier over corrupte contacten. Ook werden via de haven volgens justitie duizenden kilo’s drugs door de organisatie gesmokkeld.

Het onderzoek Taxus draait om twaalf verdachten, die volgens het OM werden aangestuurd door de bekende crimineel Piet S. Deze organisatie zou zich bezig hebben gehouden met de internationale drugshandel van onder andere cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa en de handel in grondstoffen voor synthetische drugs. De organisatie sloot volgens het OM een verbond met de motorbende Satudarah. De organisatie van S. kreeg bescherming in ruil voor cocaïne.

Nog 1350 dagen brommen

De Belg Tom Richard Diane Michielsen is in 2019 door de Amsterdamse rechtbank bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het afleveren van cocaïne en heroïne in met name Nederland en België, witwassen en het voorhanden hebben van munitie. Hij moet nog 1350 dagen gevangenisstraf ondergaan.

Die lijst van ’Europe’s Most Wanted Fugitives’ is opgesteld door Europol en de opsporingsorganisatie ENFAST (European Network Fugitive Active Search Teams) Plaatsing daarop betekent dat ook in andere landen dan Nederland mensen naar Michielsen kunnen gaan uitkijken, zo zegt de politie.

Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd

Het onderzoek naar de verblijfplaats van Michielsen loopt al langer. Er is een Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd door het Landelijk Parket. Het onderzoek naar de verblijfplaats wordt gedaan door FASTNL (Fugitive Active Search Team Nederland ), dat daarbij nauw samenwerkt met andere FAST-teams in Europa.

Er zijn aanwijzingen dat Michielsen zich in Spanje bevindt of daar langere tijd is geweest, mogelijk in de omgeving van Valencia, Alicante of Marbella. Daarnaast heeft de Belg contacten in de omgeving van Den Haag. De zoektocht heeft nog niet tot de aanhouding van Michielsen geleid. Daarom heeft het OM besloten de identiteit van de voortvluchtige Belg vrij te geven.