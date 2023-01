NASA bevestigt eerste exoplaneet: net zo groot als de aarde

Het bestaan van exoplaneten, die niet om de zon maar om een andere ster heen draaien, is al decennia bekend. In de loop van de tijd zijn er door wetenschappers steeds meer ontdekt, inmiddels ruim vijfduizend. Alleen het op een telescoop vastleggen van het hemellichaam lukte nog niet, tot de Amerikaanse ruimtevaartogranisatie woensdag een doorbraak meldde in het sterrenbeeld Octant.

Amerikaanse wetenschappers wisten LHS 475 b te observeren via de baanbrekende Webb-telescoop, waarvan nog veel meer ontdekkingen worden verwacht. Volgens NASA brengt telescoop Webb ’ons steeds dichter bij een nieuw begrip van aardachtige werelden buiten ons zonnestelsel’.

Hoge temperatuur

Komende zomer is weer een nieuwe kans om de exoplaneet te bekijken, zo is berekend op basis van de hemelbewegingen in het sterrenstelsel. „Er is geen enkele twijfel dat de planeet er is. De onomstotelijke gegevens van Webb bevestigen het”, aldus Jacob Lustig-Yaeger van de Johns Hopkins University in een verklaring. De planeet wordt omschreven als ’klein en rotsachtig’ en het is er een paar honderd graden warmer dan bij ons.

Het team doet verder onderzoek om na te gaan of de planeet een atmosfeer kent. De telescoop pikte al wel de mogelijke aanwezigheid van moleculen op. „Er zijn enkele aardse atmosferen die we kunnen uitsluiten. Het kan geen dikke, door methaan gedomineerde atmosfeer hebben, vergelijkbaar met die van de Saturnusmaan Titan”, weet Lustig-Yaeger. „Dit is nog maar het begin van het bestuderen van kleine, rotsachtige exoplaneten. We gaan nu pas ontdekken hoe hun atmosfeer eruit zou kunnen zien.” Met die kennis kan ook worden bepaald of er leven mogelijk is.