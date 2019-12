Meer meldingen over dierverwaarlozingen bij veehouders

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het aantal meldingen van dierverwaarlozing bij veehouders is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen tot bijna 2750 vergeleken met het voorgaande jaar. De meeste meldingen kwamen binnen tijdens de zomermaanden en gingen over dieren in de wei zonder water en/of beschutting, maakte de NVWA bekend.