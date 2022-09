Woede om nazi-tweet FvD’er Van Houwelingen

Kuipers plaatste eerder deze week een foto waarop te zien is dat hij - samen met Van Gennip - bij het ministerie een vlag hijst met daarop logo’s in het kader van doelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld voor verdere wereldwijde verduurzaming. Een van de doelen van de VN met dat programma is bijvoorbeeld het wereldwijd verder verbeteren van toegang tot schoon water en sanitair, andere doelen zijn bijvoorbeeld het beschikbaar maken van meer duurzame energie en het beëindigen van armoede en honger in de wereld.

Kuipers plaatste als begeleidende tekst op Twitter: „De zorg is verantwoordelijk voor zo’n 7 tot 8 procent van de CO2-uitstoot in ons land. Dat moet én kan echt anders. Daarom werken we als ministerie samen met zorgpartijen aan de verduurzaming van de zorg. Ook kijken we binnen ons eigen ministerie hoe het duurzamer en beter kan.”

FvD-Kamerlid Van Houwelingen plaatste zaterdagavond een bewerkte versie van die foto van Kuipers en Van Gennip op het sociale medium, waarbij het lijkt alsof de ministers een nazi-vlag hijsen. „De façade en de werkelijkheid”, postte Van Houwelingen er als begeleidende tekst bij. Dat bericht leidde op Twitter tot veel ophef en is inmiddels verwijderd.

De gewraakte tweet

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte noemt het ’woestmakend’ dat ’Tweede Kamerlid Van Houwelingen van FvD de veiligheid van ministers zo in gevaar brengt’. „Het is al even wanstaltig dat daarvoor een nazivlag wordt gebruikt. Onder die vlag zijn miljoenen slachtoffers gevallen. Het gebruik ervan - nota bene net nu het Joods Nieuwjaar wordt gevierd - is niets minder dan een grove belediging van de diepe pijn van de nabestaanden van de Holocaust.” Hij laat weten bij het college van onderzoek en integriteit van de Tweede Kamer een klacht in te dienen. „Om te zorgen dat dit niet ongestraft blijft. We moeten de grens blijven trekken, keer op keer.”

Minister Kuipers laat weten: „De associatie van collega Van Gennip en mij met het nazi-regime is stuitend. Het is een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici. Daarom beraden wij ons op verdere stappen.”

Een woordvoerder van FvD was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.