Kaag trapt op de rem: migratiediscussie nu ’giftig’ en ’emotioneel’

„We zijn nog bezig. Er is een team bewindspersonen hard mee aan de slag. Op papier is er nog niets besloten, maar dat kan ook niet. Want we zijn er nog niet uit”, aldus Kaag.

In het regeringstoestel op weg naar de G20-top op Bali hebben premier en vicepremier de voorbije week wel over het onderwerp gesproken. Volgens Rutte heeft Nederland zich de afgelopen jaren ’in slaap laten sukkelen met asiel’.

Kaag meent evenwel dat de discussie ontdaan moet worden van ’gif’ en ’emotie’. „Er wordt vaak stelling genomen”, zegt Kaag. Volgens haar moet je echter ’bijna klinisch kijken’ naar het onderwerp, waarbij ook onderscheid gemaakt moet worden tussen bijvoorbeeld kennismigranten en asielzoekers. En mensen die voor de liefde in Nederland willen komen wonen. „Dat zijn grotere aantallen dan dat ik wist”, aldus de vicepremier.

Dwangwet

Rutte spreekt zaterdag zijn partijcongres toe. Daar komt onder meer een voorstel aan de orde om de dwangwet weer van tafel te vegen, waar de VVD-fractie vorige week na lang wikken en wegen mee instemde. De liberale aanvoerder moest toen aan zijn partijgenoten beloven dat hij hun zorgen over de hoge instroom naar Nederland serieus zou nemen en er met het kabinet wat aan zou doen. Hij verklaarde na afloop ’ideeën’ te hebben hoe dat kan, maar wilde geen toelichting geven omdat hij het eerst in het kabinet met de coalitie er over eens moet worden.

Dat is tot nu toe erg moeizaam gebleken, omdat D66 en CU weinig lijken te willen bewegen op het onderwerp. Zo is het overeind houden van gezinshereniging voor de CU een essentieel punt.

D66 hecht zwaar aan internationale verdragen waar Nederland zijn handtekening onder heeft gezet en die bijvoorbeeld bepalen dat Nederland de grenzen niet kan sluiten voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. De partij vindt bovendien dat vluchtelingen niet de dupe moeten worden van eerdere bezuinigingen op de opvangketen.

Arbeidsmigratie

Waar wel manoeuvreerruimte gloort is op het gebied van arbeidsmigratie. In kabinetskringen valt te horen dat Nederland in de toekomst kritischer kan gaan bekijken wie hier naartoe mag komen om te werken. Daarbij wordt naar verluidt onder meer gekeken naar werknemers in de tuinbouw.

Kaag benadrukte dat het kabinet ’aan de lat staat’ als de analyse van het onderwerp ingrijpen noodzakelijk maakt. Dan moet volgens haar bekeken worden of de verschillende coalitiepartijen dat kunnen dragen. „Maar dat punt is nog lang niet bereikt.”