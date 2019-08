Maagd verdwijnt van trouwakte

Volgens de islamitische huwelijkswetten van het Zuid-Aziatische land moest een vrouw als ze ging trouwen een van de drie opties kiezen, namelijk of ze een maagd, weduwe of gescheiden is.

De aanklagers, een groep activisten en mensenrechtenorganisaties, stelde dat het woord ’maagd’ vernederend en discriminerend is voor vrouwen. „Het is een grove privacyschending van de bruid”, lieten zij weten in het pleidooi.

De rechtbank stelde de aanklagers in het gelijk en oordeelde dat de term ’maagd’ op termijn moet worden vervangen door ’ongehuwd’. Niet alleen voor vrouwen, maar ook in de trouwaktes van mannen zal in het vervolg de term ongehuwd staan.

„De uitspraak is historisch”, zei Aynun Nahar Siddiqua, de advocaat van de aanklagers, tegen de pers na de uitspraak. „Het is een grote stap richting gelijkheid tussen man en vrouw’’.

Bangladesh is een van de grootste moslimlanden ter wereld. Ongeveer 90% van de 168 miljoen inwoners is moslim.