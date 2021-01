Rutte wil wel door als lijsttrekker VVD

Premium Columns

Naar de brievenbus om te stemmen is levensgevaarlijk

We mogen bijna weer naar de stembus en dat is geweldig nieuws. Mark Rutte denkt wel dat hij op zijn Tefal-laagje zo naar een monsteroverwinning glijdt maar ik hou vertrouwen. Het percentage Nederlanders dat ontevreden is over zijn coronabeleid is nu al gestegen tot ruim boven de vijftig procent; die...