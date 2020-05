Detailhandel luidt noodklok en wil eenduidige aanpak gemeenten

De brancheorganisatie wil deze week in gesprek met de veiligheidsregio’s. „Met de juiste maatregelen is de veiligheid goed te borgen, dat gebeurt in winkels al. Maar het is lastig voor consumenten als iets in de ene gemeente wel mag, en in de andere niet”, zegt directeur Hester Duursema. „Er is een protocol verantwoord winkelen. Dan willen we niet dat er allerlei alternatieve maatregelen worden ingesteld, of verschillende plaatselijke noodverordeningen.”

Grote groepen winkelend publiek in Tilburg en Den Bosch dreigden zaterdag onbeheersbaar te worden. „De tijd van waarschuwen is voorbij. Er zal strenger moeten worden opgetreden”, aldus Stefan van Aarle, voorzitter van het Tilburgse Ondernemersfonds.