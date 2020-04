23 jaar cel voor moord op journalist in Slowakije

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

BRATISLAVA - Een 37-jarige ex-militair is in Slowakije veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf wegens de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en diens vriendin Martina Kusnirova. De twee werden februari 2018 in hun woning om het leven gebracht. De moorden leidden tot protesten in heel het land en tot de val van de toenmalige regering van premier Robert Fico.