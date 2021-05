Minstens vijf Kamerleden opgelicht via WhatsApp

Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer.

De daders meldden zich bij WhatsApp met het telefoonnummer van hun slachtoffer. Ter verificatie stuurt WhatsApp een code naar het nummer van het slachtoffer. Om die code te bemachtigen deden de hackers zich voor als een bekende en vroegen aan de politici en ambtenaren om de code door te sturen. Als iemand erin trapt kunnen de criminelen het WhatsApp-account overnemen. Ze misbruiken het account vervolgens om geld te ontfutselen bij bekenden van het slachtoffer.

Wie er precies zijn bedot en om hoeveel geld het ging, is niet duidelijk. De Algemene Rekenkamer houdt er rekening mee dat niet alle fraudegevallen zijn gemeld. Bij de overheid wordt het gebruik van WhatsApp ontraden voor zakelijk gebruik. „Toch gebruiken veel ambtenaren de berichtenapp”, weten de controleurs.

De Algemene Rekenkamer legt in haar rapport de vinger op de zere plek. „Het ging de hackers om geld, maar het is denkbaar dat het ook om informatie had kunnen gaan.”