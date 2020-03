LIVE | Spanje meldt 655 coronadoden in 24 uur

In Nederland zijn nu 356 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 6412 personen geconstateerd. Bekijk hier de kaart van Nederland.

De hoofdpunten:

Aantal coronadoden in België loopt op naar 220

Spanje meldt 655 coronadoden in 24 uur

Brabantse ziekenhuizen verwachten piek wel aan te kunnen

App voor symptomen corona in meer steden beschikbaar

Rusland verbiedt alle burgerluchtvaart vanwege corona

Tijdens de coronacrisis worden mensen niet uit hun huis gezet.

Iran vreest tweede golf coronabesmettingen

Bijna 70.000 coronabesmettingen in VS, meer dan 1000 doden

Spanjaarden bekogelen ambulances met daarin coronapatiënten

20.000 oud-zorgmedewerkers melden zich om strijd aan te gaan

Meer dan 60.000 besmettingen in VS

Virus muteert amper

Politie roept studenten in Amstelveen op te stoppen met feesten

’De intensive care kraakt op dit moment’

Financieel-economisch:

NS soepel voor kaarthouders en senioren

Advies voor webwinkels: meer tijd om terug te sturen

PostNL waarschuwt voor vertraagde pakjes

Uit de sportwereld:

Topsporters zien hun pensioen veranderen: ’Een enorme impact’

Frank de Boer in de VS: ’Het ergste moet nog komen’

Uit de entertainmentwereld:

Charles besmet: paniek op paleis om Queen

Spanje meldt 655 coronadoden

Het aantal doden door het coronavirus in Spanje is gestegen tot boven de 4000. Het ministerie van Volksgezondheid meldde donderdag 655 nieuwe sterfgevallen waarmee het totaal naar 4089 steeg.

Er bezweken de afgelopen 24 uur wel minder mensen dan in de periode daarvoor. In Spanje zijn inmiddels 56.188 besmettingen vastgesteld. Dat was woensdag nog 47.610.

Aantal coronadoden in België loopt op naar 220

Het aantal doden als gevolg van Covid-19 is in 24 uur in België met 42 gestegen tot 220. Afgelopen etmaal zijn 1.298 nieuwe bevestigde besmettingen gemeld, waarmee het totaal op 6.235 komt. In Belgische ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 131 patiënten op de intensive care opgenomen. Daar liggen in totaal nu 605 mensen, melden de gezondheidsautoriteiten.

In de ziekenhuizen werden sinds woensdag 536 nieuwe patiënten opgenomen, terwijl 128 patiënten juist weer naar huis mochten. In totaal worden nu 2.652 mensen met het virus in Belgische ziekenhuizen verzorgd.

Viroloog Steven Van Gucht, die dagelijks de nieuwe coronacijfers bekendmaakt namens de federale regering, zegt dat volgens de modellen die in België worden gebruikt de piek „ergens rond begin april” in het land is te verwachten. Die voorspelling is gebaseerd op een halvering van de contacten die mensen hebben. België heeft op 18 maart verregaande maatregelen getroffen om de verspreiding van het longvirus tegen te gaan.

„Als dat meer dan 50 procent is, kan die piek wat vroeger vallen. Is dat minder dan 50 procent, dan zal die wat later vallen en duurt de uitbraak ook langer”, aldus Van Gucht.

Brabantse ziekenhuizen verwachten piek aan te kunnen

De Brabantse ziekenhuizen verwachten dat ze de toestroom van coronapatiënten op de intensivecareafdelingen aan zullen kunnen. Binnen vier tot vijf dagen voorziet het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) een piek in het aantal coronapatiënten in de provincie met de meeste besmettingen.

Op basis van berekeningen gaat het ROAZ ervan uit dat de ziekenhuizen genoeg capaciteit zullen hebben, zei voorzitter Bart Berden donderdag op NPO Radio 1. Berden, die ook voorzitter is van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, gaat er zelfs vanuit dat na de piek patiënten die zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen elders in het land terug zullen keren naar Brabant. „We zijn onze capaciteit deze week verder aan het uitbreiden en kunnen dan ook weer patiënten terugnemen. Dat mag ook van ons verwacht worden.”

App voor symptomen corona in meer steden beschikbaar

Een app waarmee mensen kunnen controleren of ze misschien het coronavirus hebben, komt op meer plekken beschikbaar. Het UMC Utrecht, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen sluiten zich aan bij het project, dat is opgezet door het OLVG in Amsterdam.

Mensen kunnen zich aanmelden via de websites van de aangesloten ziekenhuizen, waarna ze de gratis app kunnen downloaden. Ze moeten dagelijks invullen of ze last hebben van keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, hoesten en wat hun temperatuur is. Een medisch team bekijkt alle binnenkomende gegevens. Als daaruit blijkt dat iemand mogelijk het coronavirus heeft, wordt binnen 24 uur contact opgenomen. Alleen in Amsterdam en omgeving heeft de corona-app al tienduizenden gebruikers.

’Na dit virus komt een mooiere samenleving”

Als het virus is overgewaaid en de wereld tot bedaren komt, zal de mensheid anders zijn. Beter. Dat zegt Erik Matser, klinisch neuropsycholoog uit Helmond. „Het is een hele grote klap die we nu allemaal te verwerken krijgen. Daardoor gaat het individualisme, het zich van de groep afkeren, van vooral veel jonge mensen veranderen. Het worden wij-denkers.”

„Er gaan straks minder mensen afbranden”, zegt de wetenschapper. Ruim een jaar geleden noemde Matser het toenemende aantal burn-outs het grootste risico in de huidige samenleving. Hij verwierf eerder onder meer grote bekendheid door aan de basis te staan van veranderde regelgeving bij internationale sportfederaties om hersenletsel te voorkomen én is persoonlijk begeleider van veel internationale beroemdheden. „We gaan terug naar onze roots. In deze tijden leren we dat we iets voor een ander moeten doen en dat geeft een positief gevoel en energie. Dat is een natuurlijk proces dat in de hersenen zit. We gaan straks weer meer op elkaar letten.”

Maar we moeten ’het gevecht’ eerst winnen. Matser: „Cruciaal is dat de bevolking wordt uitgelegd waarom we het gaan winnen. Niet hoe we gaan winnen. Het ’waarom’ wordt verwerkt via het gevoelssysteem (het limbisch systeem) van de hersenen. En mensen maken keuzes op basis van gevoel. Rutte heeft heel goed uitgelegd waarom we het gaan redden en wat we daarvoor moeten doen. Waarom we niet naar buiten mogen. Als hij alleen maar ’sec’ maatregelen had aangekondigd, waren we met honderdduizenden tegelijk de straat op gerend. Dat is niet gebeurd, want wat hij zei, dat klopte.”

We staan nog maar aan het begin van een heel moeilijke wedstrijd, zegt Matser. Hij refereert aan de tijd dat hij bij de grote Engelse voetbalclub Chelsea werkte. „Ik heb John Terry, toenmalig aanvoerder, vlak voor grote wedstrijden van dichtbij meegemaakt. Hij legde de strategie uit aan zijn medespelers en straalde daardoor controle uit. Hij vertelde, naast hoe ze tactisch gingen spelen, vooral waarom ze deze tactiek hanteerden. Waarom ze gingen winnen. Dat geeft een bepaald gevoel van zekerheid, waardoor mede de wedstrijd op psychologische gronden werd gewonnen.”

Gedragsveranderingen zijn voor mensen heel moeilijk, aldus Matser. „Dat is eigen aan de soort. En nu worden we ineens geconfronteerd met extreme veranderingen. Alles wat altijd normaal was, kan nu niet meer. Deze onzekerheid veroorzaakt angst en is een aangeboren stressproces bij mensen. Ik begrijp dat heel veel mensen het daardoor heel moeilijk hebben. Het is belangrijk dat men zich vasthoudt aan de gekozen strategie van onze leiders en waarom we dat doen. Dat geeft rust en zekerheid.”

Wat de politiek heel goed doet volgens Matser, is alles te benoemen, waardoor er een sterk geloof in de aanpak is ontstaan. „In de huidige situatie doen we dat in Nederland geweldig. Rutte zegt te begrijpen dat dit heel vervelend is, virologen lichten ons op een indrukwekkende manier voor. We geloven onze leiders en wetenschappers. Ik werk veel in het buitenland, maar ik vind het echt fantastisch dat ik nu in Nederland zit. Want ik krijg het gevoel dat we het hier, op onze manier, samen gaan redden.”

Neem de mensen vooral ook mee in successen, hoe klein ook. Matser: „Ik hoorde net Jaap van Dissel zeggen dat het een klein beetje de goede kant op lijkt te gaan met de bestrijding van het virus. Zijn woorden gaan meteen in het collectieve gevoel van de mensen zitten. Het gevoel van: ’We hebben het moeilijk, maar we gaan de goede kant op, het gaat lukken. Het gaat even duren, maar we geloven erin. De veranderingen, hoe zwaar ook, leiden tot iets’. Laat daarom mensen met visie de hele crisis telkens uitleggen waarom het werkt, daardoor winnen wij.”

Pretparken komen abonnementhouders tegemoet

Pretparken komen mensen die een abonnement hebben tegemoet. De abonnementhouders worden gecompenseerd, omdat ze niet in de parken terechtkunnen. Net als musea en andere openbare gelegenheden zijn ze gesloten.

Abonnementhouders van attractiepark de Efteling krijgen het maandelijkse bedrag dat zij nu doorbetalen teruggestort op hun pasje. „Dat geld kunnen die mensen later, als het park weer open is, uitgeven in bijvoorbeeld restaurants en winkeltjes in het park.”, zegt een woordvoerder.

Slagharen pakt het anders aan. Daar krijgen de mensen die in het bezit zijn van een jaarkaart, de dagen dat het park nu dicht is, volgend jaar terug. Mocht Slagharen bijvoorbeeld twintig dagen gesloten zijn, dan kunnen die twintig dagen in 2021 nog worden ’opgemaakt’.

Verder zijn veel Nederlanders in het bezit van een Museumkaart. Die geeft mensen een jaar lang toegang tot meer dan vierhonderd musea. Het is nog onduidelijk op welke manier zij worden gecompenseerd. „We zijn nog steeds in overleg en er is nog geen beslissing gemaakt”, liet de klantenservice donderdag weten.

Overheid gaat gebruik coronageneesmiddelen strenger controleren

De overheid gaat de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor coronapatiënten strakker volgen om tekorten te voorkomen. Ook de voorraden van algemene medicijnen die op de intensive care worden gebruikt worden voorlopig gemonitord. Dat laat minister Martin van Rijn (Medische Zorg) weten.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houden de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen in de gaten, ook als er geen melding van een tekort is gedaan.

Fabrikanten mogen hun medicijnen nog steeds exporteren, maar Nederlandse klanten zoals apotheken en ziekenhuizen hebben voorrang. „Partijen hebben mij verzekerd dat zij zich houden aan de bestaande afspraak”, schrijft de minister.

Ook is de minister bereid om de wettelijke maximumprijzen van medicatie los te laten wanneer een tekort dreigt. Op die manier houdt Van Rijn de Nederlandse afzetmarkt aantrekkelijk „en staan we bij schaarste niet achteraan.”

Geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis worden mensen niet uit hun huis gezet. Dat hebben minister Stientje van Veldhoven (Wonen), verhuurders- en brancheorganisaties met elkaar afgesproken. Als de afspraak niet wordt nageleefd, komt het kabinet alsnog met wetgeving.

„In deze onwerkelijke tijden moet je je geen zorgen hoeven maken over je huis”, aldus Van Veldhoven. Er is een uitzondering op de regel, namelijk als er sprake is van bijvoorbeeld criminele activiteiten of extreme overlast.

Europees Parlement stemt over maatregelen tegen coronacrisis

Het Europees Parlement stemt donderdag over drie wetten die de gevolgen van de coronacrisis moeten temperen. De meeste parlementariërs stemmen vanwege reisbeperkingen vanuit eigen land via e-mail. Voor het stemmen op afstand waren geen regels, dus is een procedure opgetuigd om dit mogelijk te maken.

De parlementariërs stemmen over wetgeving rond start- en landingsrechten, zogeheten slots. De EU-landen hebben al ingestemd met de opschorting tot 24 oktober van de verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om minstens 80 procent van aan hen toegewezen slots te gebruiken. De start- en landingsrechten zouden anders vervallen. Maatschappijen vlogen daardoor eerder met (half)lege ’spookvluchten’.

Ook wordt gestemd over het investeringsinitiatief van de Europese Commissie om 37 miljard euro uit ongebruikte EU-fondsen vrij te maken. Dit geld dient om de meest getroffen lidstaten en regio’s te helpen met onder meer hun zorgstelsels, arbeidsmarkt, en midden- en kleinbedrijf. Voor Nederland is 25 miljoen euro beschikbaar.

Ten slotte ligt er een voorstel om het EU-Solidariteitsfonds, bedoeld voor natuurrampen, voortaan in te kunnen zetten bij een volksgezondheidscrisis. Lidstaten die het hardst zijn getroffen door de epidemie kunnen daardoor aanspraak maken op het fonds. Dat kan dit jaar tot 800 miljoen euro uitkeren.

Voorzitter David Sassoli opent de zitting in Brussel om 10.00 uur, waarna eerst over procedures wordt gestemd. De parlementariërs moeten de gemailde stemformulieren printen, invullen, ondertekenen, scannen of fotograferen en dan terugsturen. Om 17.30 uur volgt een stemming over voorgestelde wijzigingen. De eindstemming over de drie voorstellen kan dan vanaf 20.00 uur plaatsvinden. Sassoli maakt de uitslag bekend om 22.30 uur

De ingelaste spoedsessie vervangt de parlementszitting die volgende week zou plaatsvinden. Volgens de planning komt het parlement pas in september weer op de gebruikelijke manier bijeen in Straatsburg. Tot augustus zijn in Brussel drie plenaire bijeenkomsten gepland in mei, juni en juli, waarbij ook op afstand wordt gestemd.

Rusland verbiedt alle burgerluchtvaart

De Russische regering heeft vanaf vrijdag alle burgerluchtvaart van en naar het land verboden vanwege het coronavirus. Russische luchtvaartmaatschappijen mogen nog wel staatsburgers uit het buitenland terughalen, mits zij hier speciale toestemming voor hebben.

Rusland neemt steeds strengere maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. Woensdag maakte president Vladimir Poetin bekend dat een referendum over uitgebreide grondwetswijzigingen, waaronder het afschaffen van het maximale aantal ambtstermijnen voor het presidentschap, wordt uitgesteld. Ook wordt er de komende week niet gewerkt en moeten bijna twee miljoen 65-plussers vanaf donderdag thuisblijven.

De president waarschuwde eerder al dat ook Rusland de gevolgen van het virus zal merken, ondanks dat er nu relatief weinig gevallen bekend zijn. Het land telt tot dusver ruim zeshonderd besmettingen, drie patiënten zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

Nibud komt met tips bij minder inkomen

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) brengt vanwege de coronacrisis een speciale online editie van de Nibud Geldkrant uit: de Geldkrant-special Minder inkomen. Met de krant wil het Nibud handvatten bieden aan mensen die als gevolg van de uitbraak van het coronavirus met een (sterke) daling van hun inkomen hebben te maken.

Historische coronawet VS van 2 biljoen

De Amerikaanse Senaat heeft donderdag unaniem ingestemd met een steunpakket van twee biljoen dollar om de economische schade van de coronacrisis te beperken. De wet moet vrijdag nog langs het Huis van Afgevaardigden maar de minister van Financiën Steven Mnuchin verwacht dat de wet ook daar zal worden aangenomen.

Uit het pakket worden belastingverlichtingen, leningen en compensaties voor getroffen ondernemingen betaald. Ook wordt meer dan 100 miljard dollar in de gezondheidszorg geïnvesteerd. Een belangrijk onderdeel is het gratis beschikbaar stellen van virustests. Eerder moesten mensen die niet verzekerd waren de kosten zelf betalen, die in sommige gevallen konden oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Het plan moet de grootschalige economische schade als gevolg van het coronavirus verlichten. Economen waarschuwden eerder al dat de werkeloosheid in de Verenigde Staten kan oplopen tot 30 procent.

In de nieuwste corona-update: rechtbankverslaggever Saskia Belleman over een zaak tegen een corona-hoester die tien weken de cel in moet, de verwarring over het aantal ziekenhuisopnames in Nederland, en het snel stijgende dodental in Spanje. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.