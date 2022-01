Vrienden rouwen om doodgestoken Shella (30): ’Jouw nee werd niet geaccepteerd’

Binnenland

Man (32) steekt vriendin (30) dood en meldt zich bij politie in Rotterdam

Een 30-jarige vrouw is dinsdag om het leven gekomen bij een steekincident in een woning op de Lange Hilleweg in Rotterdam. Een 32-jarige man is aangehouden op het politiebureau, nadat hij zichzelf had gemeld. Volgens de politie vertelde de man dat hij zijn vriendin had neergestoken.