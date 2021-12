Busje Nederlandse Jolinda gestolen in Nieuw-Zeeland, van donaties koopt ze een nieuwe

De Jong verliet Nederland om de wereld rond te reizen, maar toen de pandemie uitbrak, besloot ze in Nieuw-Zeeland te blijven. Ze deed de afgelopen twee jaar seizoenswerk in boom- en wijngaarden en woonde in haar busje.

Vorige maand parkeerde ze deze Toyota Hiace op een parkeerplaats in de havenplaats Bluff terwijl zij een bezoek bracht aan Stewart Island voor een wandeling. Toen ze terugkwam waren haar busje en al haar bezittingen gestolen.

Donaties

Even leek De Jong haar droom in duigen te vallen. Volgens nieuwswebsite The Stuff zou ze van plan geweest zijn om haar reis vroegtijdig te beëindigen en terug te keren naar Nederland vanwege het gestolen busje. Maar nadat de lokale bevolking lucht kreeg van het incident, ontving De Jong massaal donaties van wildvreemden.

Van deze donaties, gecombineerd met haar eigen spaargeld en geld dat ze ontving van een fondsenwervingspagina, kon De Jong vorige week een blauwe Mitsubishi L200-bus kopen.

Overweldig door vriendelijkheid

De Jong bevindt zicht momenteel op het Zuidereiland en brengt de vakantie door met vrienden. Ze voelt zich nog steeds overweldigd door alle vriendelijkheid die ze heeft ontvangen. „Iedereen is zo aardig en biedt me onderdak en hulp aan”, zegt ze tegen The Stuff.

Met haar nieuwe busje is De Jong van plan haar rondreis weer voort te zetten. „Ik ga naar het Noordereiland en als het even kan wil ik graag ergens leren zeilen. Dus dat is een missie. Ook wil ik gaan duiken bij de Poor Knights in de Bay of Islands.”