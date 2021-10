Lego maakt voortaan genderneutraal speelgoed

Het onderzoek, dat op vraag van Lego werd uitgevoerd bij zevenduizend kinderen uit veertien landen, wijst weliswaar uit dat meisjes aan vertrouwen wonnen door te spelen met speelgoed voor jongens, maar omgekeerd bleek dat niet het geval. 71 procent van de ondervraagde jongens zei dat ze vreesden uitgelachen te worden als ze met „meisjesspeelgoed” speelden, een vrees die ook gedeeld werd door hun ouders.

„Gedrag dat geassocieerd wordt met mannen wordt door onze maatschappij hoger ingeschat”, aldus Madeline Di Nonno, CEO van het Geena Davis Institute on Gender in Media, dat het onderzoek uitvoerde. „Tot we erkennen dat gedrag en activiteiten die doorgaans geassocieerd worden met vrouwen even waardevol of belangrijk zijn, zullen ouders en kinderen blijven aarzelen om dat gedrag te omarmen.”

Bekijk ook: Warenhuizen in Californië moeten verplicht genderneutrale afdeling voor speelgoed hebben

Verkleedpartijtjes

Uit de studie blijkt dat ouders hun zonen nog steeds eerder aanmoedigen om sport of harde wetenschap te bedrijven, terwijl dochters meer in de richting van dans en verkleedpartijtjes (tot vijf keer meer) of koken (tot drie keer meer) geduwd worden. „Deze inzichten tonen aan hoe ingebakken gendervooroordelen wereldwijd nog zijn”, aldus Geena Davis, voormalig Hollywoodster maar dezer dagen vooral genderactiviste.

En daarom grijpt Lego in: het bedrijf wil naar eigen zeggen „vooroordelen en kwetsende stereotypes verwijderen” uit hun gamma, en zal zijn speelgoed voortaan promoten voor beide geslachten. Onder andere door de labels ’voor jongens’ en ’voor meisjes’ te laten vallen, maar ook door vaardigheden als zorg en ruimtelijke vaardigheden in alle sets te verwerken.