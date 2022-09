’Explosie door Russische raket op honderden meters van Oekraïense kerncentrale’

De drie reactoren doen het nog steeds, ondanks dat volgens Energoatom op 300 meter afstand een „krachtige explosie” plaatsvond. Deze beschadigde wel omliggende gebouwen van de centrale. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Energoatom heeft beelden gedeeld waarop een krater te zien zou zijn. De centrale ligt zo’n 350 kilometer van Kiev.

Moskou heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Mykolajiv is in de recente week meermaals het doelwit geweest van Russische raketaanvallen. „Rusland brengt heel de wereld in gevaar”„ reageerde de Oekraïense president Volodimir Zelenski via Telegram. „De indringers wilden opnieuw schieten, maar ze waren vergeten wat een kerncentrale is.” Volgens Zelenski moet er een einde aan worden gemaakt „voordat het te laat is.”

De kerncentrale van Zaporizja, ongeveer 250 kilometer verderop, werd eerder deze maand na herhaalde beschietingen uitgeschakeld. Oekraïne en Rusland gaven elkaar de schuld van de aanvallen. Onder meer vier hoofdkabels voor elektriciteit raakten beschadigd bij gevechten. Stroom van buiten is nodig voor de koeling van de reactoren en andere zaken die essentieel zijn voor de veiligheid. Sinds 5 september levert Zaporizja geen stroom meer aan huishoudens en de industrie in het land.

Door aanhoudende beschietingen is in de afgelopen weken schade ontstaan aan hoogspanningskabels en ook aan meerdere gebouwen, met als gevolg dat de energiecentrale al meermaals losgekoppeld is geweest van het stroomnet. IAEA-chef Rafael Grossi stelde zaterdag dat de situatie rond de centrale zorgelijk blijft, ook na gedeeltelijk herstel van de stroomtoevoer. Er mag dan onlangs niet gevochten zijn in de buurt van de centrale, maar in de wijdere omgeving is dat wel het geval, zei Grossi.