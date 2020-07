Opleving coronavirus: ’Feest is over voor jongeren’

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Utrecht - Het is zeer slecht nieuws dat het aantal positief geteste personen op corona stijgt in ons land, evenals de stijging van het reproductiegetal naar 1,29. „Als dit zo doorgaat, moeten er snel maatregelen genomen worden die gericht zijn op de jongeren. Want die lijken de oorzaak van de toename”, zegt arts/epidemioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht.