Woede om aanrijding zwaan: ’Tractor dwars door de berm’

Het dier verloor de strijd nadat het was overreden door een tractor. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Maar dierenvriend Hartog zegt zeker te weten dat de trekkerrijder het expres deed. De politie bevestigt dat er onderzoek naar de dood van de zwaan plaatsvindt: „Uiteraard nemen we dit hoog op en we zijn bezig om verklaringen op te nemen”, aldus een woordvoerder. Ook wordt onderzocht of de aanrijding met opzet plaatsvond.

Edith briest als ze de foto’s laat zien: „Je ziet het trekkerspoor zo over zijn kont lopen. Het is gezien door iemand uit de buurt en die belde mij op. Of ik wilde gaan kijken en een dierenambulance wilde bellen. Maar ze kwamen te laat. Het was verschrikkelijk om het beest zo te zien lijden. Ik ben er kapot van.”

Tientallen reacties heeft Edith gekregen op het bericht dat ze zaterdag op Facebook plaatste: „Een onmachtige razernij woedt in me. Een boer in een tractor, door de berm. Vader zwaan ging na een half uur creperen gelukkig naar de zwanenhemel. De rest van het zwanengezin een paar meter verderop in de sloot.”

Edith zegt aangifte te gaan doen. „Deze zwanenfamilie leeft al jaren op mijn terrein. Wat zit er iemands hoofd om dit te doen? Deze zwanenmoordenaar mag er niet ongestraft mee wegkomen.”