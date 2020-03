Belgen overspoelen cafés en winkels in Nederlandse grensplaatsen: ’Absurd’

Nu alle horecabedrijven in België dicht zijn vanwege het coronavirus, blijken veel Belgen dit weekend de grens over te wippen om in Nederland te winkelen, langs de kust te verpozen in een strandpaviljoen of naar het café of restaurant te gaan.

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen stelt zaterdag vanuit zijn functie als voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland noodmaatregelen voor omdat de situatie door de massale toestroom van Belgen – in onder meer het toeristische plaatsje Sluis – uit de hand dreigt te lopen. Om welke maatregelen het gaat, is niet duidelijk. Ondernemers werden vooruitlopend op de eventuele extra maatregelen nogmaals opgeroepen om zich aan het afgekondigde maximum aantal van honderd mensen per locatie te houden.

„Dit moeten we indammen. Eigenlijk is elk contact er nu één te veel”, zegt Lonink tegen de Zeeuwse krant PZC. „Er gebeurt nu precies waar ik vrijdag al voor vreesde.” De Veiligheidsregio gaat contact opnemen met de Belgen. „Wat in België niet wenselijk is, is hier ook niet wenselijk. Ik krijg beelden van cafés, ook uit Terneuzen, waar gewoon feestjes aan de gang zijn.”

’Het was meteen: boem patat!’

Er waren zaterdag veel meer Belgen dan normaal te vinden in Zeeuwse cafés, restaurants, winkels en supermarkten. Naast Sluis - waar de invasie zelfs leidde tot parkeerproblemen - werden ook plaatsen als Terneuzen, Goes, Middelburg en Hulst overspoeld door Belgen. „Het is eigenlijk te gek voor woorden. Nederlanders zeggen af en de Belgen komen”, aldus Lonink.

Voorzitter Frank de Reu van de Zeeuwse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en eigenaar van Strandpaviljoen Puur in Groede verwachtte eerder nog dat het wel zou meevallen met de invasie, maar constateerde zaterdag al dat dat een verkeerde inschatting was. „Belgische groepen annuleerden, maar we kregen hier wel veel Belgische koppeltjes en gezinnen over de vloer.”

"Tachtig procent van de klandizie was Belgisch. Dat is uniek."

Nederlandse ondernemers werden overweldigd door het Vlaamse geweld. „We deden onze deur open om 11.00 uur en het was meteen: boem patat”, vertelt Wesley de Haan van café Jopie in Sluis, toepasselijk met Vlaamse terminologie, tegen Het Nieuwsblad. „De reactie om in Nederland iets te gaan drinken of eten is natuurlijk even begrijpelijk als absurd.”

De feestgangers verdedigen zich. „We komen hier wel vaker”, zegt de Belg Stefaan Haerens in Sluis. „Maar nu zijn we toch speciaal naar Nederland gekomen omdat de zaken hier open zijn. Corona? Laat mij maar genieten van mijn frisse Chouffe. Volgende week is Nederland misschien aan de beurt en kunnen we nergens nog heen. We willen er hier gewoon nog een gezellig dag van maken. Want ik vrees dat het de komende weken gedaan zal zijn.”

Voorzitter Frank de Reu van de Zeeuwse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en eigenaar van Strandpaviljoen Puur in Groede verwachtte eerder nog dat het wel zou meevallen met de invasie, maar constateert dat dat een verkeerde inschatting was. „Belgische groepen annuleerden. Maar we kregen hier wel veel Belgische koppeltjes en gezinnen over de vloer.”

Op de parkeerplaats waren de Belgische kentekens veruit in de meerderheid. „En dat gold voor veel horecabedrijven langs de Zeeuwse kustlijn. Dat leidde niet tot problemen, maar we hebben ook mensen weg moeten sturen omdat we anders over het toegestane aantal van honderd aanwezigen zouden gaan. Wij hebben normaal 120 zitplaatsen en nu 90 zodat we, met het personeel erbij, netjes aan de regels voldoen. Met name rond de lunch was er sprake van een hoge piek in het bezoekersaantal. Tachtig procent van de klandizie was Belgisch. Dat is uniek. Ook bij andere collega’s langs de kunstlijn was dit het geval. Maar ook bij hen waren er geen problemen. Ik heb het idee dat het bij de strandzaken in Zeeland allemaal goed gecoördineerd is.”

Plastic handschoentjes

De Reu laat zijn personeel met ingang van dit weekend met plastic handschoentjes werken als aanvulling op de verplichte RIVM-maatregelen: „En die handschoentjes vernieuwen we ook regelmatig. Dat wordt door de gasten erg positief ontvangen.”

Toch snappen veel Belgische gasten niet waarom de horeca in Nederland nog wel open is. „Maar ze komen dus wel hierheen”, aldus een verwonderde De Reu. „Als je dan uitlegt dat het een richtlijn is vanuit onze overheid en we de regel van het maximum van honderd bezoekers uitleggen, is er al snel meer begrip.”

Zondagochtend bereiden De Reu en zijn personeel zich voor op een mogelijk nog drukkere lentedag. „Maar misschien valt het mee. Want ik begreep dat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken nu adviseert om niet meer naar het buitenland te gaan. Maar of de Belgen zich daaraan gaan houden? Dat is nog maar de vraag natuurlijk. Normaal gesproken is het hier op zondag drukker dan op zaterdag, dus we gaan het zien. Wij zijn voorbereid in ieder geval.”

’Nederland, kom in actie’

Op sociale media is er veel woede over de ’fuif-Belgen’. „Woorden schieten tekort”, schrijft iemand. „Gedraag je”, klinkt het. „Mijn ouders wonen in Zeeuws-Vlaanderen, en mijn pa heeft 2 maanden ternauwernood een longontsteking overleefd... ik vind het doodeng”, schrijft iemand.

Het Belgische Europese parlementslid Kris Peeters legt de schuld bij Nederland. Hij stelt dat ’onze buurlanden het niet ernstig nemen’ en vraagt om ’Europese coördinatie’.