Belgen overspoelen cafés in Nederlandse grensplaatsen: ’Absurd’

„Dit moeten we indammen. Eigenlijk is elk contact er nu één te veel”, zegt Jan Lonink, voorzitter van de Zeeuwse Veiligheidsregio en burgemeester van Terneuzen, tegen de Zeeuwse krant PZC. „Er gebeurt nu precies waar ik vrijdag al voor vreesde.”

De Veiligheidsregio gaat contact opnemen met de Belgen. „Wat in België niet wenselijk is, namelijk veel mensen opeen, is hier ook niet wenselijk. Ik krijg beelden van cafés, ook uit Terneuzen, waar gewoon feestjes aan de gang zijn.”

In Goes, Middelburg en Sluis zou het drukker zijn dan normaal, en zelfs in een klein plaatsje als Westdorpe. „Het is eigenlijk te gek voor woorden. Nederlanders zeggen af en de Belgen komen”, aldus Lonink.

Ook Het Nieuwsblad ziet dat ’de Belg in coronatijden massaal over de grens trekt’. „We deden onze deur open om 11.00 uur en het was meteen: boem patat”, vertelt Wesley de Haan van café Jopie in Sluis, toepasselijk met Vlaamse terminologie. „De reactie om in Nederland iets te gaan drinken of eten is natuurlijk even begrijpelijk als absurd.”

De feestgangers verdedigen zich. „We komen hier wel vaker”, zegt de Belg Stefaan Haerens in Sluis. „Maar nu zijn we toch speciaal naar Nederland gekomen omdat de zaken hier open zijn. Corona? Laat mij maar genieten van mijn frisse Chouffe. Volgende week is Nederland misschien aan de beurt en kunnen we nergens nog heen. We willen er hier gewoon nog een gezellig dag van maken. Want ik vrees dat het de komende weken gedaan zal zijn.”