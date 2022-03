Zonnige week met zomerse temperaturen voor de boeg: in het zuiden kans op 21 graden

Maandag is er een afwisseling van wolkenvelden en flinke perioden met zon. Heel lokaal valt nog een bui, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. De temperatuur loopt op naar 13 tot 15 graden in het noorden en westen en naar 15 of 16 graden in het midden, oosten en zuiden. In het oosten van Brabant en in delen van Limburg kan het 17 graden worden.

Dinsdag wordt volgens het KNMI de warmste dag. In het zuiden kan het 21 graden worden en om 10:00 uur is het al 9 tot 12 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Verder lopen de temperaturen uiteen van 13 graden op de Wadden tot lokaal 19 graden in het zuidoosten van het land. Er staat een zwakke zuidelijke wind, op de stranden komt de wind in de middag vanaf zee.

Rest van de week

Ook woensdag wordt een zonnige lentedag. Op veel plaatsen zal de temperatuur uitkomen tussen 16 tot 18 graden. De rest van de week, en ook in het weekend, blijft het zeer warm en droog. De wind waait vaak uit het noordoosten en de temperatuur daalt een klein beetje. Op veel plaatsen wordt het 15 tot 17 graden en in het zuiden lokaal mogelijk nog 18 graden.

In de nachten koelt het echter flink af. De temperaturen hangen dan tussen de 0 en 5 graden en aan de grond komt het vaak tot lichte vorst.