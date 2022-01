PVV-fractie Utrecht: ’Trek de man/vrouw-verhouding bij gemeente gelijk’

Met schriftelijke vragen onder de prikkelende kop ’Een goede man en vrouw verhouding, toch?’ lijkt de PVV ineens een pleitbezorger van quota. Maar het tegendeel is waar, laat fractievoorzitter David Bosch weten. „Het maakt ons in principe niet uit of iemand een man of een vrouw is.”

Ideologisch diversiteitsbeleid

De fractie wil een aanklacht tegen het ’ideologische diversiteitsbeleid’ laten horen want, aldus Bosch, „het college wil altijd zo graag een afspiegeling hebben.” De Utrechtse bevolking bestaat voor 51 procent uit vrouwen, maar onder het topmanagement bij de gemeente is dat 59 procent. Het gaat om 22 personen, laat een collegewoordvoerder weten: leden van de directie (algemeen directeur + concerndirecteuren), Integraal Resultaatverantwoordelijk Managers (IRM’s) en concernmanagers.

Andersom, zo redeneert Bosch, werkt het diversiteitsbeleid ook niet bij andere beroepen. Komen er ook meer ’vuilnisvrouwen’, of vrouwelijke beveiligers, vraagt hij zich af, en wat is het beleid anders nog waard?

Spijkers op laag water

Mohammed Saiah van coalitiefractie D66, woordvoerder Diversiteit, vindt dat de PVV spijkers op laag water zoekt. „Vooral aan de top lag de drempel het hoogst voor vrouwen om door te stromen”, weet Saiah. Over functies als beveiliger zegt hij: „Je moet vrouwen niet gaan forceren om voor een beroep te kiezen.”