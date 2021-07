Dit is waarom je vaak ziek wordt net tijdens je vakantie en wat je ertegen kunt doen

Ⓒ 123RF

Na een jaar werken en heen en weer rennen is het bijna tijd voor vakantie. Je bent al wekenlang aan het aftellen naar dat momentje dat je tegen je collega’s „tot over drie weken” kunt zeggen. De terrasjes lonken, je boek ligt al klaar. Je bent er helemaal klaar voor. Vakantie! Maar de eerste dagen van je vakantie voel je je helemaal niet zo lekker. Je hebt hoofdpijn, bent moe en misschien zelfs wel misselijk. Wees gerust: je bent niet de enige en er is iets aan te doen.