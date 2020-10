’Medewerker politie (24) misbruikte drie jongens’

Het bezitten en verspreiden van kinderporno gebeurde volgens het OM in de periode tussen januari 2012 en 16 april 2019. Op die dag werd de verdachte aangehouden en werd zijn huis doorzocht. In de woning werden computers aangetroffen die waren ingelogd op een darkwebsite waarop kinderpornografische afbeeldingen werden getoond. Ook werd kinderporno gevonden op laptops, een mobieltje, een harde schijf en een SD-kaartje.

Met drie 15-jarige jongens zou hij, ook in trioverband, seks hebben gehad. Het OM denkt dat er een link is tussen de kinderporno en het fysieke misbruik van de jongens. "Het is buitengewoon ernstig en zorgelijk dat verdachte is overgegaan van ‘hands-off-’ naar ‘hands-on-feiten", aldus de officier van justitie.

Volgens het OM was daarbij duidelijk sprake van ongelijkwaardigheid. Qua leeftijd, maar ook om zijn persoon als politieman, computerkenner en als vrijwillig scoutingleider. Volgens het OM begeleidde de verdachte zijn slachtoffers met hun huiswerk en regelde hij stageplekken voor hen. Zo probeerde hij een vertrouwensband met hen op te bouwen en met hun ouders.

Omdat de man de aantijgingen ontkent en omdat hij veel verstand heeft van computers, acht het OM de kans op herhaling groot. Een behandeling zou herhaling in de toekomst moeten voorkomen, aldus het OM.

De rechtbank doet uitspraak op 11 november.