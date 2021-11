België neemt extra maatregelen tegen coronagolf: horeca om 23.00 uur dicht, nachtleven op slot

„De veel besmettelijkere variant maakt ons het leven moeilijk”, zei premier Alexander De Croo tijdens een persconferentie. „Het zorgsysteem begint te kraken. Operaties worden uitgesteld en huisartsen bezwijken onder een tsunami van mensen die zich moeten laten testen. Heel veel bedrijven moeten activiteiten verminderen. Niet vanwege overheidsmaatregelen, maar vanwege uitval van personeel.”

Volgens De Croo zijn nieuwe maatregelen onvermijdelijk om het aantal coronagevallen terug te dringen. De komende drie weken worden daarom privéfeesten verboden, voor huwelijken geldt een uitzondering. Sporten mag binnen alleen nog maar zonder publiek, bij evenenementen binnen moet iedereen zitten. Verder moet de horeca om 23.00 uur sluiten, er mogen nog maximaal zes personen aan een tafel zitten. Discotheken mogen niet meer open. Voor getroffen ondernemers komt er een steunpakket.

De bekende Vlaamse viroloog Marc Van Ranst kijkt kritisch naar de sluitingstijden voor de horeca. Hij constateert bij de VRT dat het verschil met Nederland groot is en vreest dat Nederlanders nu de grens oversteken voor horecabezoek.

Boosterprik

Naast strengere coronaregels kondigt De Croo meer haast te willen maken met de boosterprik voor iedereen. Om huisartsen te helpen worden er meer testcentra opgezet.

De ministers van Volksgezondheid van de verschillende regeringen buigen zich zaterdag over een plan om iedereen een extra prik aan te bieden. Vlaanderen wil voorrang geven aan leraren en medewerkers in de kinderopvang. Maandag is er topoverleg over maatregelen rond het onderwijs. Minister Frank Vandenbroucke (Volksgezondheid): „Als we willen dat de scholen niet crashen moeten we moeilijke besluiten nemen bij andere activiteiten.”