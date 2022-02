Zwaargewonde fietser aangetroffen in Callantsoog: doorgereden bestuurster (60) alsnog aangehouden

De hulpdiensten werden massaal uitgerukt na de melding van het ongeval. Ter plaatse werd het slachtoffer gevonden met een beschadigde fiets. Een ander voertuig werd niet aangetroffen. De verdachte bleek al gevlogen.

De fietser werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel, onder begeleiding van een arts die was gearriveerd in een traumahelikopter. Daarna is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Een kwartier later werd een auto staande gehouden in Callantsoog. Dat voertuig is mogelijk betrokken bij het ongeval. De 60-jarige bestuurster is aangehouden. Het is strafbaar om de plaats van een ongeval te verlaten.

Er is tot 2.30 uur sporenonderzoek gedaan door de politie en Verkeersongevallendienst.