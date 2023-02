Rutte zegt sorry voor laat informeren Kamer tijdens coronacrisis

Stukken of brieven die in de nacht naar de Kamer werden gestuurd, en informatie die Kamerleden niet of te laat kregen, het was tijdens de coronacrisis schering en inslag. „Vindt hij (Rutte, red.) dit terugkijkend de manier om de Kamer te informeren, na een persconferentie en met een brief een paar uur van tevoren?”, wilde SP-Kamerlid Maarten Hijink van de premier weten. „Hij kan wel zeggen: het kon niet anders. Maar het kon natuurlijk wél anders.”

Rutte erkende dat, gedeeltelijk dan. „Ik denk dat er best veel momenten waren waarbij dat klopt, dat er best veel momenten waren waarbij we die tijd hadden. Maar er zijn ook heel veel momenten geweest waarin we te maken hadden met snel oplopende besmettingen waarbij er de noodzaak was om snel maatregelen te nemen, dat die tijd er denk ik niet was.”

’Crisismodus’

Toch kan het volgens Rutte ’een risico zijn geweest’ dat het kabinet in ’crisismodus’ zat, waarbij ’je altijd maar op het laatste moment tot besluitvorming komt’ en de stukken laat verstuurt. Ook als de tijd er wel was. „Als dat zo is, dan sorry”, zei de premier. „Dat hadden we anders kunnen doen.”

Is het kabinet na dat eerste jaar niet veel te lang blijven hangen in die crisissfeer, wilde Hijink vervolgens nog weten. „Het regeren per persconferentie: er komt een persconferentie en dan gaan we hier nog een beetje natafelen. Dat is hoe het wat mij betreft veel te lang is gegaan. Hoe kijkt Rutte daar nou op terug?”

Het antwoord daarop laat nog even op zich wachten. Want die reflectie heeft het kabinet ’in die mate’ nog niet gedaan, zei Rutte. Maar: „Ik zeg toe dat we daar nader op reflecteren.” Dat wil hij bijvoorbeeld doen als de Kamer spreekt over de andere onderzoeksdelen naar de aanpak van de coronacrisis.