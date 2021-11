RIVM: bijna 13.000 positieve coronatests, net onder dagrecord

In de afgelopen zeven dagen zijn 80.292 nieuwe gevallen aan het licht gekomen, gemiddeld 11.470 per dag. Er zijn ook maar twee dagen geweest waarop het weektotaal nog hoger lag. Dit was eveneens in december vorig jaar.

Ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen zijn woensdag geen coronapatiënten bij gekomen. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er 1647 in de ziekenhuizen, evenveel als dinsdag.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1320 mensen die worden behandeld vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er acht minder dan dinsdag. Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten juist toe met acht tot 327. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni.

Afgelopen etmaal werden er 177 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 26 nieuwe patiënten opgenomen in de afgelopen 24 uur.