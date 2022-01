Drugs tussen dozen fruit aangetroffen in vier supermarkten

Binnenland

OM heropent onderzoek naar dood oud-MIVD’er

Justitie heeft een onderzoek heropend naar de dood van een oud-medewerker van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) Hans van de Ven. De oud-medewerker van de geheime dienst lag dood in bad en in zijn huis in Amstelveen bevond zich een voortvluchtige vrouw. Begin vorig jaar was de po...