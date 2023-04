Veel getuigen bij dodelijke steekpartij in Rozenburg

ROZENBURG - Een man is donderdagavond op het Raadhuisplein in Rozenburg (Zuid-Holland) om het leven gekomen door een steekpartij. Agenten en hulpverleners van een traumahelikopter wisten het slachtoffer te reanimeren, maar die hulp was uiteindelijk tevergeefs, meldt de politie.