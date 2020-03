New York extreem hard getroffen door virus

Aan het begin van de Manhattan Bridge in New York worden de bewoners middels verkeersborden gewaarschuwd goed op hun hygiëne te letten en grote groepen mensen te mijden. Ⓒ REUTERS

NEW YORK - De stad New York wordt extreem hard getroffen door het coronavirus. Gisteren stond de teller op 7000 besmette mensen, terwijl dat aantal aan het begin van de week op 700 stond, een toename van duizend procent. De staat New York heeft nu veertig procent van alle besmettingen binnen de grenzen terwijl maar 6 procent van de Amerikanen daar woont.