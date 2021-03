Agente tegen moeder van in bos gevonden foetus: ’Ik verwijt je niets’

„Jouw kindje in het bos?”, vraagt Suzanne de Jong van de Politie Midden-Nederland. „Ik weet niet wie je bent en wat er door je heen ging daar in het bos bij Zeist. Maar zo had je vast geen afscheid willen nemen. En dat raakt me.”

De moeder heeft zich nog niet gemeld. „Wie je ook bent, ik verwijt je niets”, aldus De Jong. „Weet dat we je willen ondersteunen en de mogelijkheid willen bieden je kindje alsnog een rustplek te geven. Het kan nog steeds. Discreet.”

De moeder kan contact opnemen via het telefoonnummer van de politie, via Slachtofferhulp, óf via een persoonlijk berichtje aan De Jong, oppert ze.