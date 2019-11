Aangifte tegen Oztürk om ’moorden’ in strijd tegen IS

Advocaat Michael Ruperti doet namens een groep van ruim 250 mensen aangifte tegen Kamerlid Oztürk (Denk). Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Namens een groep van ruim 250 mensen gaat advocaat Michael Ruperti aangifte doen tegen Kamerlid Oztürk (Denk) vanwege haat zaaien, belediging en laster. De parlementariër sprak in het debat over burgerdoden door luchtaanvallen van Nederlandse jachtvliegers over ’moorden’.