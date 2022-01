LIVE | Man (56) staat terecht voor geweldpleging tijdens verboden demonstratie Museumplein

Onze verslaggever Marcel Vink is bij de zaak aanwezig. Volg onderaan dit bericht zijn live verslag.

De Almeerder is de eerste verdachte die voor voor de politierechter van de Amsterdamse rechtbank staat. M. werd herkend na opnames van het voorval. Die zijn ook op straat verspreid en hij is daarna aangehouden ’Hij was op het museumplein om koffie te drinken’, zegt hij, eigenlijk toevallig. En hij had geen idee. En ineens zag hij dat mensen gaten in zijn hoofd hadden. Opmerkelijk is dat hij over dat laatste bij de politie niets heeft gezegd.

Woensdag worden nog vier verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besluit over eventuele verlenging van hun voorarrest. Het gaat om vier mannen uit respectievelijk Rotterdam (34 jaar), Amsterdam (53 jaar), Haarlem (57 jaar) en Gouda (60 jaar). Mogelijk staan zij op een snelrechtzitting op 12 januari terecht voor openlijke geweldpleging of mishandeling van een agent.

Het Openbaar Ministerie brengt op een ander moment nog drie verdachten voor de rechter wegens belediging van een ambtenaar in functie. Vijf andere zaken zijn inmiddels geseponeerd. De overige zaken zijn nog in onderzoek.

Tijdens de demonstratie tegen het coronabeleid hield de politie in totaal dertig personen aan.