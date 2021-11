Ook eerder aangekomen reizigers uit Afrika krijgen testoproep

Kopieer naar clipboard

Het Rode Kruis is afgelopen nacht bezig geweest met het verplaatsen van coronapatiënten. Op de vlucht die vrijdag aankwam vanuit Zuid-Afrika zaten besmette passagiers. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Reizigers die sinds afgelopen maandag vanuit zuidelijk Afrika zijn aangekomen in Nederland, worden door de GGD opgeroepen zich zo snel mogelijk te laten testen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat positief geteste mensen in quarantaine moeten.