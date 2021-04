Limburgse man geprikt met Pfizer, maar op vaccinatiebewijs staat Janssen-vaccin

Leo Schoeber (73) uit Baarlo merkte meteen nadat hij de prik op paasmaandag had gekregen in Blerick dat de vermelding niet correct was. Toen hij een medewerker erop aansprak, werd de fout meteen hersteld en kreeg hij een nieuw bewijs, met de juiste vaccinvermelding.

„Een dag later hoorde ik van een vriendin die was gevaccineerd in Venray dat ook zij op haar bewijs had staan dat ze het Janssen-vaccin had gehad. Dat kon natuurlijk niet, want dat vaccin was nog niet eens in Nederland.” Zowel de vriendin als hijzelf heeft daarna allerlei instanties gebeld en gemaild om te achterhalen hoe zoiets fout kan gaan. „Mijn vriendin kreeg de toezegging dat ze een nieuw vaccinatiebewijs opgestuurd zou krijgen. Zelf kreeg ik geen inhoudelijk antwoord van de instanties waar ik me had gemeld.” Dat stoort hem. „Zo’n vaccinatiebewijs krijg je toch niet voor niks? Wat erop staat, hoort te kloppen.”

Een woordvoerster van de GGD Limburg-Noord erkent dat het „in een klein aantal gevallen” fout is gegaan bij het uitreiken van de vaccinatiebewijzen. „Een administratieve fout die inmiddels is gecorrigeerd.” Een medewerker heeft bij het invoeren van een nieuwe batch vaccins in de computersystemen er de verkeerde vaccinnaam aan gekoppeld. „Het batchnummer op het bewijs klopt dan wel, dus wat mensen qua vaccinatie hebben gehad is altijd terug te herleiden. Hoewel de vermelding van de verkeerde naam verder geen gevolgen heeft, is het wel vervelend, ja.”