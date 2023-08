Twee explosies bij woningen Rotterdam, ook ontploffingen in Nieuwegein en Den Haag

De politie onderzoekt de ontploffingen op beide plekken en roept getuigen op zich te melden. Bij de portiek op de Boezemstraat stond opnieuw met grote letters ’betalen’ op een muur geschreven. Ook werd er een klok op de muur getekend. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag ook al bij een portiek aan de Willem Ruyslaan in Rotterdam.

In het zo’n 25 kilometer verderop gelegen Dordrecht hield de politie vrijdagochtend vroeg een 18-jarige man aan die verdacht gedrag zou hebben vertoond. Hij had een tas bij zich met daarin vermoedelijk brandbare vloeistof. De man werd aangehouden in de buurt van de Bagijnhof. De omgeving is afgezet en het Team Explosieven Verkenning doet onderzoek, aldus de politie.

Nieuwegein en Den Haag

Bij een woning in het Utrechtse Nieuwegein is ook een ontploffing geweest. De explosie gebeurde rond 03.30 uur bij een huis aan de Postwagendrift, meldt de politie. Niemand raakte gewond.

De woning raakte volgens de politie wel beschadigd. „Veel omwonenden hoorden een flinke knal en belden 112.” Het Team Explosieven Verkenning deed een eerste onderzoek, later kwamen ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de forensische opsporing ter plaatse, aldus de politie. Vanwege sporenonderzoek is de omgeving enige tijd afgezet geweest.

Ook bij een bedrijf aan de Fruitweg in Den Haag is afgelopen nacht een ontploffing geweest. Door de explosie, die rond 03.00 uur plaatsvond, is schade aan het pand van een autodealer ontstaan. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie.

Ook bij een huis in het Noord-Hollandse Oosterblokker is een explosief afgegaan. Een verdachte heeft het afgestoken en bij de voordeur neergelegd, volgens de politie.

Hierdoor raakten een raam en de voordeur van de woning aan de Noorderdracht beschadigd. De bewoonster en twee kleine kinderen die in het huis waren ten tijde van ontploffing zijn niet gewond geraakt.