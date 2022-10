Amerikaanse oud-generaal: hele NAVO in actie als Poetin kernwapen inzet

Een opvallende ontboezeming van de gepensioneerde viersterrengeneraal, want tot nu toe hield het Westen de kaarten op de borst. Een waarschuwing voor ’zeer ernstige consequenties ’ was het enige wat de Amerikaanse president Joe Biden erover kwijt wilde en ook de NAVO zweeg vooral.

Maar volgens Petraeus zal de hele NAVO in dat geval wel in actie moeten komen. „Natuurlijk wil je geen nucleaire escalatie, maar als Poetin dit wapen gebruikt, is een actie vanuit alle strijdkrachten van de NAVO broodnodig.”

De generaal denkt zelfs dat het niet eens nodig is om terug te grijpen op artikel 5 van de NAVO, waarin een aanval op een van de leden als een aanval op alle lidstaten van de verdragsorganisatie wordt beschouwd en zal worden beantwoord. Al is die kans wel aanwezig, bijvoorbeeld als radioactieve stof Europa bereikt. „Het kan natuurlijk ook zo zijn dat zo’n Russische aanval zo gruwelijk is, dat een reactie vanzelfsprekend is en je artikel 5 niet eens nodig hebt.”

Scenario’s

Er zijn diverse mogelijkheden genoemd over een kernaanval in opdracht van Poetin. Een raket die tot ontploffing wordt gebracht boven de Zwarte Zee is de minst dreigende, al is dan ook de vraag hoe het daar dan met de radioactiviteit gesteld zal zijn. Een andere optie is een gerichte aanval op de Oekraïense president Volodimir Zelenski in zijn commandopost in Kiev, waarbij het Oekraïense leiderschap wordt uitgeschakeld.

Bekijk ook: Deze opties heeft Poetin nog in oorlog

Een derde mogelijkheid is een nucleaire aanval op een militaire basis in Oekraïne en het meest verschrikkelijke scenario is de vernietiging van een Oekraïense stad met duizenden doden. Die aanval moet zo afschrikwekkend zijn, dat het verzet van Oekraïne wordt gebroken.

David Petraeus: „Natuurlijk wil je geen nucleaire escalatie, maar als Poetin een kernwapen gebruikt, is een actie vanuit alle strijdkrachten van de NAVO broodnodig.” Ⓒ ANP/HH

Een vergelijkbaar motief hadden de Amerikanen bij de aanval op Nagasaki en Hiroshima in 1945. Het verschil is dat de Amerikanen toen als enigen over een nucleair vernietigingswapen beschikte; nu zijn dat negen landen. Gevreesd wordt ook dat als Poetin een kernbom gebruikt, de barrière voor anderen om zo’n wapen in te zetten flink lager wordt, met alle gevolgen van dien. Overigens is een Russische verrassingsaanval onwaarschijnlijk. Dat zou alleen vanaf een onderzeeër kunnen gebeuren of met een langeafstandsraket. Dat zegt Pavel Podig, een voormalige onderzoeker aan het Instituut voor Natuurkunde en Technologie in Moskou, dat nu in Genève is gevestigd.

’Object S’

Aangenomen wordt juist dat een aanval zal worden uitgevoerd met een zogeheten tactisch kernwapen. Deze wapens worden onder de grond bewaard op diverse locaties in Rusland die bekend staan als ’Object S’. Een daarvan ligt in Beograd, op zo’n 25 kilometer van de grens met Oekraïne. Deze locaties worden nauwkeurig door westerse satellieten in de gaten gehouden en elke activiteit die zich daar afspeelt, zou onmiddellijk bekend moeten worden. Het duurt enige uren voordat de kernkoppen worden bevestigd aan een kruisraket of een andere ballistische raket.

Tactische kernwapens worden door de leek als minder ernstig ervaren dan strategische kernwapens, maar dit kan schijn zijn. Strategische kernwapens kunnen duizenden kilometers afleggen met zwaardere ’bommen’, terwijl tactische wapens lichter bewapend zijn en minder reikwijdte hebben. Maar de lading van tactische kernwapens kan een zwaarte hebben die varieert van 0,3 tot honderd kiloton. Ter vergelijking: die van de aanval op Hiroshima bedroeg 15 kiloton.

’Onder druk’

Nadeel van een kernontploffing in Oekraïne of boven de Zwarte Zee is dat bij bepaalde wind ook Russisch gebied radioactief kan worden vervuild. Grote vraag is of dat Poetin stopt, de man die al honderdduizenden nauwelijks getrainde burgers mobiliseerde om hen zo snel mogelijk naar het front te sturen.

„Poetin staat op veel fronten onder druk. Hoe wanhopiger hij wordt, hoe groter de kans dat hij een nucleair wapen inzet”, stelt dr. Rod Thornton, veiligheidsexpert bij het Kings College in Londen.