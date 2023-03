Russische tank bij Vrijheidsmuseum beklad met letter Z

Lenders zegt dat de politie op de hoogte is gesteld. Er wordt overwogen om aangifte te doen. „Dit is strafbaar. Het is een historisch object dat wij in bruikleen hebben. We beraden ons op maatregelen”, zegt de directeur. Volgens Lenders hebben omstanders het zien gebeuren. Het voorval duurde hooguit enkele tientallen seconden.

De 44 ton zware T-72B staat sinds vrijdag samen met een met kogels doorzeefde Oekraïense ambulance op het parkeerterrein van het Vrijheidsmuseum. De tank werd in maart vorig jaar buitgemaakt door het Oekraïense leger nadat hij tijdens een Russische aanval op Kyiv op een Franse mijn was gelopen en zwaar beschadigd was geraakt. De tentoonstelling is volgens het museum een protest- en bewustwordingsactie. Eind februari dit jaar werd de tank als protest tegen de Russische agressie voor de Russische ambassade in Berlijn geplaatst.