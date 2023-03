OM verhoogt beloning voor tip die leidt naar ’Bolle Jos’ naar 200.000 euro

Ook zou hij betrokken zijn bij de verdwijning en de dood van Naima Jilal. De vrouw verdween in oktober 2019 nadat ze in Amsterdam in een auto stapte. Op een telefoon, die in het Marengo-onderzoek in beslag is genomen, zijn foto’s gevonden van een vrouw. Uit de foto’s blijkt dat zij waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is.

Het OM gaf eerder al aan dat Bolle Jos vermoedelijk al langere tijd niet meer in Nederland is en in het buitenland verblijft. Onderzoek heeft echter nog niet duidelijk gemaakt waar dat is. Leijdekkers staat op de Nationale Opsporingslijst en op de Europese lijst met 93 meest gezochte criminelen die worden gezocht voor zware misdrijven als moord, mensenhandel, gewapende overval en terrorisme.