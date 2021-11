WHO bestempelt nieuwe coronavariant als zorgelijk en krijgt naam Omicron

Volgens de WHO is ook de kans op een herbesmetting bij Omicron mogelijk groter dan bij andere varianten. De nieuwe variant is goed op te sporen met huidige PCR-testen en er wordt verder onderzoek naar gedaan. De WHO vraagt landen daaraan bij te dragen, onder andere door snel nieuwe uitbraken met Omicron te melden. De organisatie roept burgers op zich aan al beproefde coronamaatregelen te houden, zoals regelmatig handenwassen, voldoende ventileren, afstand houden en mondkapjes dragen.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) had de nieuwe coronavariant B.1.1.529 ook als zorgelijk aangeduid. De variant komt voor in het zuiden van Afrika en is ook vastgesteld in een klein aantal andere landen, waaronder België.