AMSTERDAM - Het is een van de bekendste en meest indrukwekkende foto’s uit de wereldgeschiedenis: de Chinees die bij het Plein van de Hemelse Vrede een colonne tanks de weg versperde, woensdag dertig jaar geleden. Maar wie de man was die tijdens de protesten in Peking zo heldhaftig voor de rollende rupsbanden bleef staan is ook na al die jaren nog onduidelijk.