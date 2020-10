Gommers gaat naar kapper en doorbreekt grens op Instagram: ’Ik wil er jonger uitzien’

Gommers werd bij het grote publiek bekend als duider van de coronacrisis, laverend tussen urgentie en nuance. Na de kritische actie van bekende Nederlanders maakte zijn optreden bij Jinek als begripvolle arts en ’vaderfiguur’ tegenover Famke Louise, die #ikdoenietmeermee verdedigde, veel indruk.

„Ik heb haar elke dag wel even gebeld vorige week, aanvankelijk om Famke te steunen, omdat ze te hard onderuitgehaald werd. Dan zeggen mensen dingen als: ja, ze kreeg ook geld voor campagnes. Maar daar gaat het mij als dokter helemaal niet om. Mijn roeping is het om mensen te informeren en te zorgen dat we gezond blijven”, aldus Gommers bij De Limburger.

Instagram

Het gesprek met de jeugd volgde. Louise en Gommers ontmoetten elkaar opnieuw en begonnen samen een project om het coronavirus uit te leggen. Gommers maakte een Instagramaccount aan – „ik merk dat het een mooi platform is om bepaalde zaken te delen en bespreken” – en heeft, binnen drie dagen, de grens van 200.000 volgens beslecht.

Famke Louise op bezoek bij Gommers in het Erasmus MC. Ⓒ Instagram

„Overweldigd door alle volgers hier! Ik weet niet wat me overkomt”, schreef hij al snel aan zijn volgers. „Op mijn zoon na, krijg ik van veel mensen positieve en warme reacties.” Zondag deelde Gommers dat hij naar de kapper is gegaan ’voor een korte coupe’. Mét mondkapje. „Om er wat jonger uit te zien voor maandag #Jinek.”

Mondkapjes: hoe zit het?

Tot slot heeft Gommers dit weekend met RIVM-voorman Jaap van Dissel gesproken over de discussie rond mondkapjes. „Het is eigenlijk heel duidelijk: medische mondmapjes helpen, niet-medische mondmaskers mogelijk - maar deze verschillen veel en zijn niet getest. Als de 1.5 meter afstand niet haalbaar is, zoals in winkels, dan mág je een mondmasker op doen!”