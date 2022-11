Explosie bij boekenwinkel in Barendrecht

Ⓒ MediaTV

BARENDRECHT - Door een explosie aan de Middenbaan in het Zuid-Hollandse Barendrecht is in de nacht van woensdag op donderdag schade ontstaan aan de voorzijde van een boekenwinkel. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.