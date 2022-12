Nationaal archief VS geeft dossiers vrij over moord Kennedy

In totaal werden 12.879 documenten openbaar gemaakt, aldus het archief. Daarmee zijn nog altijd niet alle documenten vrijgeven die de Amerikaanse staat over de moord op JFK bezit. Het Witte Huis heeft namelijk de vrijgave van enkele duizenden documenten geblokkeerd in het belang van de „nationale veiligheid.” Volgens president Joe Biden zou volledige vrijgave schadelijk zijn voor de „militaire verdediging, inlichtingenoperaties, wetshandhaving en buitenlandse betrekkingen” van het land.

Het Nationaal Archief heeft de afgelopen jaren diverse malen documenten over de moord vrijgegeven, onder meer exact een jaar geleden, toen het om 1491 dossiers ging. In totaal is nu 97 procent van het archief over de moord, dat in totaal ongeveer 5 miljoen pagina’s bevat, vrijgegeven.

Waarnemers verwachten niet dat de jongste vrijgave tot grote revelaties omtrent de moord op Kennedy zullen leiden.