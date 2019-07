’Veiligheidsregio ook bang voor aanslag bij Sint-intocht’

Ⓒ ANP

DRACHTEN - De Veiligheidsregio Fryslân deelde de angst van actievoerder Jenny Douwes voor ongeregeldheden tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017. Dit blijkt uit stukken die per abuis onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) zijn verstrekt aan Douwes en de vereniging Jongfryske Mienskip, die zich inzet voor het behoud van de Friese taal en cultuur.