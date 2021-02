Hoe kan de samenleving weer open?

Het ontbrekende fundament onder de avondklok is de zoveelste mislukking in de strijd tegen het coronavirus. Dit zegt Telegraafverslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van ‘Het land van Wierd Duk’. In de podcast gaat het uitgebreid over het verrassend grote draagvlak voor de avondklok, de opvallend grote haast in deze zaak en de scheve gezichten die dit laatste oproept.