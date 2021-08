Israël voert luchtaanvallen uit in Gaza vanwege ’brandballonnen’

Een woordvoerder van het Israëlische leger meldt dat een militaire basis van Hamas en een tunnel het doelwit waren van de luchtaanval. Naar verluidt raakte niemand gewond, maar richtte de aanval wel schade aan. Op sociale media zijn beelden te zien van zwarte rookpluimen die van de gebombardeerde plekken opstijgen.

Eerder op zaterdag meldden artsen dat elf Palestijnen gewond zijn geraakt tijdens protesten aan de grens, waar de confrontatie werd gezocht met Israëlische militairen.

De luchtaanval van zaterdag is de vijfde sinds mei toen Israël en Hamas een bloedig conflict uitvochten. Dat duurde ongeveer anderhalve week en ging gepaard met grootschalige Palestijnse raketbeschietingen en Israëlische luchtaanvallen. Er vielen volgens officiële cijfers 13 doden in Israël en 255 in de Gazastrook. De strijd eindigde na bemiddeling door Egypte.